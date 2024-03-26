В Сумской области произошел взрыв

Взрыв раздался в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробностей нет. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

26 марта стало известно, что мощный взрыв произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений ВСУ, объектам Службы безопасности Украины (СБУ), предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.