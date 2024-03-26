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В Словакии заявили о готовности ограниченно помогать Украине

Фицо подтвердил НАТО, что Братислава будет помогать Киеву всем, кроме оружия

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, что Братислава будет помогать Киеву всем, кроме оружия и боеприпасов. Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства.

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами, однако повторил четкую позицию не отправлять на Украину летальное оружие», — заявили представители Братиславы.

Встреча Фицо и Каволи состоялась в Братиславе во вторник, 26 марта.

До этого появились данные о расколе Чехии и Словакии из-за ситуации на Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Чехию в поддержке войны и разрушении отношений между странами ради помощи Украине. В ответ на это Петр Фиала принял лидера словацкой оппозиции.

Ранее Литва присоединилась к чешской инициативе по сбору средств на снаряды для Украины.

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