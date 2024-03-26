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Пригороды Белгорода обесточило после обстрела ВСУ

В Белгородском районе после обстрела ВСУ 13 тыс. человек лишились света

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Depositphotos

В Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель администрации района Анна Куташова.

По словам чиновницы, украинская атака повредила линию электропередачи, и на время ремонта пришлось отключить подачу электричества.

«В Таврово — более 11 тысяч потребителей, в Дубовом — более 2 тысяч. В следствие отключения электроснабжения остановились и объекты водоснабжения и водоотведения», — написала Куташова.

Она подчеркнула, что ремонт ЛЭП специалисты планируют завершить в максимально короткие сроки.

До этого сообщалось, что при атаке ВСУ на село Головчино под обстрел попало здание пожарно-спасательной части №43. Ранения тяжелой и средней степени тяжести получили начальник караула и пожарный. Их доставили в медицинское учреждение.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей.

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