В Киеве признали раздражение Берлина из-за некоторых требований Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью газете Politico об отсутствии поддержки со стороны Германии.

По его словам, Германия «завязывается в узлы», когда поднимается вопрос о поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет большой дальности Taurus. А украинские власти считают эту тему одной из наиболее важных в списке пожеланий, обратил внимание Кулеба.

Он пожаловался, что каждый раз, когда он говорит про Taurus, то получает раздраженные замечания из Берлина.

Также Кулеба сообщил, что Киев обеспокоен тем, что слова западных союзников не всегда совпадают с их действиями касательно помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, по мере продолжения конфликта риторика западных официальных лиц «возвращается к обычному образу ведения политики».

Как пишет Politico, Кулеба заявил, что Киев, конечно, безоговорочно благодарен за всю поддержку, исходящую от западного альянса, однако обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике.

Ранее российские военные нанесли огневое поражение по 370 целям ВСУ.