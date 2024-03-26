В Британии заявили о возросшей угрозе применения ядерного оружия

Угроза, связанная с применением ядерного оружия, выросла и, возможно, будет оставаться на высоком уровне в ближайшие 20 лет. Об этом говорится в докладе правительства Великобритании, посвященном будущему британских средств ядерного сдерживания.

Министр обороны королевства Грант Шэппс заявил, что ядерные риски растут. По его словам, Российская Федерация якобы пытается использовать «безответственную ядерную риторику», чтобы заставить другие страны прекратить оказание помощи Украине.

Шэппс отметил, что Китай быстрыми темпами наращивает количество своих боеголовок и расширяет арсенал средств доставки. Кроме того, к старым членам ядерного клуба присоединяются новые.

По словам главы британского Минобороны, на фоне развития ядерных программ КНДР и Ирана Великобритании нужно продолжать поддерживать свой статус «ответственной ядерной державы» и усилить работу по модернизации ядерного арсенала страны и ее флота стратегических подводных ракетоносцев.

В докладе говорится, что сейчас мир переживает период повышенных рисков и волатильности, который, вероятно, будет продолжаться и после 2030-х годов. В связи с этим Великобритания вновь подтверждает свою приверженность наличию надежных средств ядерного сдерживания и будем вкладывать средства в поддержание и обновление своего потенциала в этой сфере так долго, как это потребуется, говорится в документе.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.