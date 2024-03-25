Украинский пленный рассказал про схему отъема денег у рядовых солдат ВСУ

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявляют выговор рядовым солдатам, чтобы присваивать себе их премиальные выплаты. Об этом сообщил ТАСС украинский военнослужащий Александр Фомин, взятый в плен на Ореховском направлении.

«Выговоры были. Раз, два, три. Они [офицеры] поняли, с кого можно тянуть деньги», — сказал военнопленный.

По его словам, если солдату объявляют выговор, то он получает только оклад.

«Мне объявили выговор. Я получаю только оклад, а моя премия переходит ему [офицеру]», — заявил Фомин.

Военнопленный также отметил, что в дальнейшем эта ситуация повлияла на его решение сдаться в плен, так как он «не хотел ни на кого батрачить».

До этого военнослужащий 117-й мехбригады ВСУ Леонид Дорош, попавший в российский плен, заявил, что в рядах украинской армии процветают пьянство, командиров почти не осталось, а в роли инструкторов выступают курсанты военных институтов.

Он также сказал, что среди его сослуживцев никто не хочет воевать, большинство воюет за деньги.

Ранее побывавший в плену мобилизованный военнослужащий ВС РФ рассказал, как Служба безопасности Украины вымогает деньги.