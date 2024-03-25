В Азербайджане отреагировали на слухи о поставках снарядов Киеву

В министерстве оборонной промышленности Азербайджана опровергли информацию о совершенных поставках оружия Украине в 2022 и 2023 годах. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

«В ответ на запросы в связи с публикациями в армянском сегменте социальной сети Telegram о якобы «отправке Азербайджаном военной продукции на Украину» сообщаем, что эти сообщения являются фейками», — говорится в сообщении.

21 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил страны Южного Кавказа, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министрами Армении и Грузии Николом Пашиняном и Ираклием Кобахидзе.

20 февраля Азербайджан отправил на Украину очередную партию гуманитарной помощи. Груз состоял из различного электрооборудования.

До того подобные поставки осуществлялись из Азербайджана в октябре, ноябре и декабре 2023 года, а также в январе 2024 года. Они оцениваются в $7,6 млн.

Ранее эксперт раскрыл стратегию НАТО по Южному Кавказу.