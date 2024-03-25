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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

«Зеркало недели»: в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

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Shutterstock

В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении издания.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Одессе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области действовала воздушная тревога.

24 марта в Кривом Роге снова ввели графики аварийного отключения света. Перед этим стало известно, что в Кривом Роге три раза за ночь на 24 марта произошли взрывы. При этом местные СМИ и паблики писали о серии взрывов в черте города.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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