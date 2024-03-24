Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об очередной отставке в руководстве ВСУ

Командующий подготовкой командования сухопутных войск ВСУ уходит в отставку

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинский генерал-майор Виктор Николюк сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте о том, что уходит с поста командующего подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Слагаю из себя полномочия командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ», — написал он.

Согласно информации военного, теперь он будет руководить одним из соединений украинской армии на одном из направлений в зоне боевых действий.

«Благодарен всем за плодотворное сотрудничество и уверен в его продолжении», — резюмировал Николюк.

Незадолго до этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил доклад украинскому президенту Владимиру Зеленскому о состоянии войск, в котором уделил внимание кадровым перестановкам. В начале марта Зеленский заявил, что главком ВСУ Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в украинской армии.

Ранее полковник Матвийчук заявил, что неудачи ВСУ на востоке привели к смене командиров бригад.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами