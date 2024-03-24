Стало известно об очередной отставке в руководстве ВСУ

Украинский генерал-майор Виктор Николюк сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте о том, что уходит с поста командующего подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Слагаю из себя полномочия командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ», — написал он.

Согласно информации военного, теперь он будет руководить одним из соединений украинской армии на одном из направлений в зоне боевых действий.

«Благодарен всем за плодотворное сотрудничество и уверен в его продолжении», — резюмировал Николюк.

Незадолго до этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил доклад украинскому президенту Владимиру Зеленскому о состоянии войск, в котором уделил внимание кадровым перестановкам. В начале марта Зеленский заявил, что главком ВСУ Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в украинской армии.

Ранее полковник Матвийчук заявил, что неудачи ВСУ на востоке привели к смене командиров бригад.