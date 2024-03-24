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Шииты нанесли удар по базе США в Сирии

Al Mayadeen: шииты нанесли удар по базе США в Сирии

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Hussein Malla/AP

Отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» совершили ракетный обстрел аэродрома в Харраб-эль-Джейре, где размещены силы ВС США. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что на территории аэродрома произошло несколько сильных взрывов. Также в этот объект прилетал дрон-камикадзе, но о последствиях не сообщалось.

До этого сообщалось, что силы международной коалиции под эгидой США нанесли удары по позициям шиитских формирований на востоке Сирии. По информации журналистов, атакованные объекты находятся в окрестностях городов Бу-Кемаль и Эль-Меядин. Данные населенные пункты расположены в провинции Дейр-эз-Зор.

В материале уточняется, что места дислокации шиитских бойцов подверглись ракетным и артиллерийским обстрелам. При этом международная коалиция открыла огонь из нескольких районов на восточном берегу реки Евфрат. Речь идет о территориях, которые подконтрольны курдам.

Ранее в ООН осудили «налеты» США на армию Сирии.

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