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В Днепропетровской области установили «зубы дракона»

Лысак: в Днепропетровской области установили около семи тысяч «зубов дракона»

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ukraina_ru/Telegram

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в регионе проводятся работу по возведению фортификационных сооружений. На данный момент возведено около семи тысяч «зубов дракона», передает РИА Новости.

«Задействовано немало специалистов и техники… Работают в полную мощность. Изготавивают необходимые для фортификационных сооружений железобетонные конструкции. Создают «зубы дракона», таких бетонных пирамид установили уже почти семь тысяч, и процесс продолжается», — сообщил Лысак.

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующие власти страны в недостаточной помощи украинской армии. Особенное недовольство у него вызвала работа правительства по возведению фортификационных сооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бывший украинский лидер отметил, что в эксплуатацию было введено меньше десяти процентов. По мнению Порошенко, парламент страны теряет свою контрольную конституционную функцию.

Ранее на Западе прокомментировали ситуацию со снарядами на Украине.

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