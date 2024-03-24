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Авиация и артиллерия РФ уничтожили украинские склады боеприпасов и беспилотников

МО: ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и БПЛА, четыре РЛС, одну станцию РЭБ ВСУ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения боеприпасов и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: склады боеприпасов и хранения беспилотников, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также одна станция радиоэлектронной борьбы», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, также было нанесено поражение живой силе и военной технике украинской армии в 129 районах.

Ранее министерство обороны России сообщало, что тульские десантники сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении.

До этого сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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