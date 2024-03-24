Авиация и артиллерия РФ уничтожили украинские склады боеприпасов и беспилотников

Российские артиллерия и авиация уничтожили склады хранения боеприпасов и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: склады боеприпасов и хранения беспилотников, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также одна станция радиоэлектронной борьбы», — отметили в российском оборонном ведомстве.
По данным министерства, также было нанесено поражение живой силе и военной технике украинской армии в 129 районах.
Ранее министерство обороны России сообщало, что тульские десантники сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении.
До этого сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.
Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».