Израильские военные обстреляли ожидавших продовольствие палестинцев

Военнослужащие открыли огонь по ожидавшей раздачи продовольствия толпе в секторе Газа, погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его информации, мирные жители ожидали раздачи муки и гуманитарной помощи, когда танкисты израильской армии открыли по ним огонь из пулеметов. Телеканал сообщает, что еще 23 человека в результате этого были ранены.

5 марта сообщалось, что израильские военные открыли огонь по палестинцам, ожидавшим распределения гуманитарной помощи в одном из районов административного центра в секторе Газа.

До этого в ЦАХАЛ заявляли об ударе по позициям «Исламского джихада» (организация запрещена в России) в районе КПП «Рафах».

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что в процессе перемещения гуманитарного конвоя по сектору Газа израильские военные стреляли по мародерам, а не по мирным жителям.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.