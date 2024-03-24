«Хезболла» выпустила более 60 ракет в сторону Голанских высот

Вооруженные формирования шиитской организации «Хезболла» нанесли более 60 ракетных ударов по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах в ответ на воздушный налет на ливанский город Баальбек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Снаряды, по данным вещателя, были выпущены из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по укрепрайону Калиа, где расположен региональный штаб ПВО и ПРО Израиля. Кроме того, удары наносились по поселку Йоаф, где находится артиллерийская батарея бригады «Голани».

Сирены воздушной опасности также сработали в нескольких поселениях в Верхней и Западной Галилее, по которым велся огонь.

«Зафиксировано прямое попадание в военные объекты, противник понес потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении.

24 марта Баальбек в Ливане подвергся налету израильских истребителей, которые нанесли ракетные удары по окрестностям города.

До этого силы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько израильских ракет, направлявшихся в сторону Дамаска.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.