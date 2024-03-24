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Израильские ВВС нанесли ракетные удары по окрестностям Баальбека

Al Mayadeen: ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Баальбека

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Армия обороны Израиля

Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек. Об этом сообщили в эфире телеканала Al Mayadeen.

Сообщается, что в этих районах находился крупный форпост «Хезболлы».

16 марта армия обороны Израил (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким военным объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана.

Кроме того, израильские военные атаковали принадлежащий шиитской организации объект в районе Эль-Лаббуна в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее бойцы «Хезболла» открыли зенитный огонь по израильским самолетам над долиной Бекаа.

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