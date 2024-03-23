МО РФ сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью

Министерство обороны РФ сообщило о сбитом в 15:00 над Белгородской областью дроне.

По данным ведомства, беспилотник был сбит дежурными силами ПВО.

До этого украинские военные попытались атаковать объекты в Белгородской области около 14:30 мск 23 марта.

Еще один беспилотник над российским регионом военные сбили в 11:30 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате утренней атаки украинского беспилотника один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

В регионе вводилась ракетная опасность.

В ночь на 23 марта Гладков сообщал, что российские ПВО сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».