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Один человек ранен в результате обстрела ВСУ в Курской области

Старовойт: житель села Попово-Лежачи в Курской области ранен после обстрела ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Житель села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных силы Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, всего в селе насчитали пять прилетов снарядов. Сильные повреждения получил один жилой дом, в соседних домах выбило окна.

Правительство региона окажет помощь собственникам имущества, заверил чиновник.

Рано утром 23 марта в Курске был объявлен режим опасности из-за возможной атаки беспилотников.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что российские военные в течение недели отразили все попытки диверсионно-разведывательных групп при поддержке ВСУ прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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