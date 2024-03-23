Один человек ранен в результате обстрела ВСУ в Курской области

Житель села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных силы Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ранен местный житель. В настоящее время ему оказывается первая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По словам Старовойта, всего в селе насчитали пять прилетов снарядов. Сильные повреждения получил один жилой дом, в соседних домах выбило окна.

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