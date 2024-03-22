В ДНР рассказали о потерях Украины после ударов России по энергообъектам

Удары по энергообъектам Украины лишили противника мощностей, которые нужны для работы военно-промышленного комплекса и содержания воинских частей. Об этом заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Однако на мирном населении удары со стороны России сказаться не должны. Он объяснил, что по объектам энергетики противника бьют для того, чтобы военные не смогли использовать их для производства, ремонта военной техники или расквартирования подразделений. Но украинские энергообъекты, которые используются для обеспечения гражданского населения, Вооруженные силы РФ не обстреливают, заверил Кимаковский.

Он отметил, что, если украинские власти обвинят Россию в атаках на объекты гражданской энергоинфраструктуры и проблемах с энергообеспечением мирного населения, «они будут сильно лукавить или попросту врать», заключил Кимаковский.

До этого сообщалось, что после взрывов в Харькове зафиксировали проблемы в работе мобильной связи.

Ранее на Днепровской ГЭС после взрывов произошел пожар.