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Стало известно о взрывах на ДнепроГЭС

Рогов: два взрыва прозвучали на ДнепроГЭС в городе Запорожье

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Два взрыва прозвучали на гидроэнергостанции ДнепроГЭС в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Один взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй на железнодорожных путях для козловых кранов на гребне плотины, плотина не пострадала», — сказал он.

Рогов отметил, что природа взрывов уточняется.

Ранее сообщалось, что после взрывов в Харькове были зафиксировали проблемы в работе мобильной связи.

До этого в Киеве после нескольких серий взрывов пострадали два предприятия, сообщил мэр Виталий Кличко. Он отметил, что оба предприятия находятся в Подольском районе города. Позже Кличко сообщил о пожаре на трансформаторной подстанции и в нежилом помещении в этом районе. Появилась информация о возгорании ряда автомобилей в Шевченковском районе города и падении обломков на детский сад в Святошинском районе украинской столицы. Также, помимо Киева, взрывы произошли в Житомирской области Украины.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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