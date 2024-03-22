Китайский эксперт назвал нереальной победу ЕС над Россией после переизбрания Путина

Переизбрание президента России Владимира Путина означает для Европейского союза, что вариант завершения конфронтации с Российской Федерацией путем победы над ней становится невозможным. Об этом заявил обозреватель газеты Global Times, эксперт Института европейских исследований при Академии общественных наук Китая Хэ Чжигао.

Он отметил, что Евросоюзу и России было бы выгодно иметь «сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности», но в европейских странах преобладает не стремление сосуществовать с Россией в европейской системе безопасности, а «желание победить ее».

«Однако после переизбрания Путина на пост президента этот вариант стал нереальным», — сказал Хэ Чжигао.

Политолог подчеркнул, что Россия является тем соседом, «от которого Евросоюз не может отстраниться». По его мнению, независимо от того, кто победит на предстоящих президентских выборах в США, помощь ЕС Украине «будет иметь новую судьбу», поскольку Европе необходимо решать вопросы собственного развития и «больше думать о том, как сохранить стратегическую автономию».

«Россию с ее стабильным правительством трудно победить, тем более что эта страна обладает высокомодернизированными вооруженными силами общего назначения и ядерным оружием», — заключил он.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.

Ранее президент Египта по телефону поздравил Путина с переизбранием.