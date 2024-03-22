Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда корвет «Проворный» передадут ВМФ

ТАСС: корвет «Проворный» передадут в состав ВМФ в 2025 году

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Корвет проекта 20385 «Проворный» передадут Военно-морскому флоту России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Уже к лету следующего года восстановленный после пожара корабль будет готов к сдаче заказчику, пройдет заводские и ходовые испытания», — поделился источник.

Агентство подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет.

В декабре 2021 года на строящемся корвете произошел пожар, в результате которого пострадали верхняя палуба, ходовая рубка главного командного поста и интегрированная башенно-мачтовая конструкция.

До этого президент России Владимир Путин в ходе церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ РФ кораблях заявил, что в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей.

В Северодвинске за три года собираются построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять атомных подводных «Ясень-М» многоцелевого назначения.

Ранее РИА Новости сообщало, что адмирал Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами