Стало известно, когда корвет «Проворный» передадут ВМФ

Корвет проекта 20385 «Проворный» передадут Военно-морскому флоту России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Уже к лету следующего года восстановленный после пожара корабль будет готов к сдаче заказчику, пройдет заводские и ходовые испытания», — поделился источник.

Агентство подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет.

В декабре 2021 года на строящемся корвете произошел пожар, в результате которого пострадали верхняя палуба, ходовая рубка главного командного поста и интегрированная башенно-мачтовая конструкция.

До этого президент России Владимир Путин в ходе церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ РФ кораблях заявил, что в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей.

В Северодвинске за три года собираются построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять атомных подводных «Ясень-М» многоцелевого назначения.

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