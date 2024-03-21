Блинкен заявил, что проведение Израилем наземной операции в Рафахе стало бы ошибкой

Проведение Израилем наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа стало бы ошибкой, Соединенные Штаты не могут поддержать такой шаг. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает ТАСС.

«Мы ясно дали понять, президент [США Джо] Байден очень ясно дал понять, что масштабная наземная операция в Рафахе стала бы ошибкой. И мы не можем ее поддержать», — сказал Блинкен.

21 марта Блинкен заявил, что Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.

В этот же день он заявил, что после завершения текущего палестино-израильского конфликта необходимо быть готовым к вопросу управления сектором Газа.

До этого США обвинили Израиль в намеренной блокировке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что в Германии поддержали создание Палестинского государства, но с важным условием.