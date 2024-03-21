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Армия России поразила украинский завод ракетных деталей в Николаеве

ВС РФ уничтожили завод ракетных деталей и склад боеприпасов в Николаеве

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Кадр из видео/mil.ru

Армия России нанесла мощный сдвоенный удар по машиностроительному предприятию «Зоря-Машпроект» в украинском Николаеве, где производили детали для ракет и ремонтировали технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нанесен удар по военному объекту на заводе «Зоря-Машпроект», — указывается в публикации.

По словам очевидцев, удар оказался мощным, после взрыва по городу витал сильный запах гари. К месту инцидента направили много бригад скорой помощи.

Лебедев заявил, что сейчас несколько городских кварталов оцеплено, пропускают только кареты скорой помощи и военные грузовые автомобили.

«Медработники затрудняются примерно назвать количество погибших и раненых, ограничились фразой «очень много», — пояснил координатор подполья.

Незадолго до этого Лебедев сообщал, что ВС России нанесли ракетный удар по Николаевскому машиностроительному заводу «Зоря» — «Машпроект» на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские войска поразили склад с беспилотниками ВСУ.

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