ВС РФ ликвидировали предполагаемого командира «Нормандской бригады», канадца Жан-Франсуа Рателя с позывным

«Хрульф». Об этом сообщает канадский телеканал CTV News со ссылкой на пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина

«Сотрудники консульства связываются с властями для получения дополнительной информации и предоставления консульской помощи семье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Хрульф» был ликвидирован ударом российского дрона по подразделению, в которое также входили комбатанты из ряда других западных стран.

21 марта военнопленный наемник из Грузии Мамука Гацарели рассказал, что в состав «Грузинского национального легиона», воюющего на стороне Украины, входят иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы.

Днем ранее командир подразделения разведки спецназа «Ахмат» показал кадры перестрелки с наемниками из Бразилии.

До этого снайперы ВС РФ в ходе специальной военной операции выявили группу из 12 польских наемников, сражающихся на стороне украинской армии, и нейтрализовали их за одну минуту.

Ранее лидер наемников рассказал, сколько румын и молдаван воюют на стороне ВСУ.