ВС России нанесли удар по машиностроительному предприятию на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по Николаевскому машиностроительному заводу «Зоря» — «Машпроект» на Украине. Об этом сообщает представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, чьи слова приводит ТАСС.

«Точно туда есть прилет. Была детонация сильная», — доложил он.

Согласно информации Лебедева, над городом витал сильный запах гари.

Незадолго до этого стало известно, что в украинском Харькове в результате взрывов обнаружили повреждения на здании типографии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.