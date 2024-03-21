В Европе заявили, что не будут умирать за Донбасс

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом саммита ЕС в Брюсселе призвал не пугать людей, так как европейцы не пойдут воевать за Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что свое заявление Боррель сделал на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона о вариантах отправки европейских военнослужащих на Украину.

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — пояснил Боррель.

До этого журналисты немецкого издания Compact писали, что поставки ракет Taurus Украине могут стать поводом для войны между ФРГ и Россией, так как вместе с поставками ракет Taurus придется массово размещать немецких солдат на территории Украины и направлять Киеву свои истребители. В итоге это сделает Германию участником войны, особенно в случае удара Украины по Крымскому мосту.

Ранее польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами.