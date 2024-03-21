В Белгородской области арестовали подозреваемого в подготовке терактов против военных

Октябрьский районный суд Белгорода заключил под стражу задержанного в Белгородской области члена «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.

До этого ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Белгородской области россиянина, который по заданию РДК готовил теракты против российских военных. При себе у него было взрывное устройство. Сам подозреваемый признался, что собирался с помощью взрывчатки устроить теракт в Валуйках.

На предполагаемого диверсанта завели уголовное дело по факту подготовки к теракту и диверсии, незаконного хранения взрывчатки, а также участия в деятельности террористической организации. В итоге судья избрал подсудимому меру пресечения в виде ареста.

В марте 2024 года диверсанты из РДК совершили несколько попыток прорваться на территорию РФ. Сообщалось о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской и Курской области.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.