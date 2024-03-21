Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области арестовали подозреваемого в подготовке терактов против военных

ФСБ сообщила об аресте задержанного под Белгородом члена РДК*

close
100%
Freepik.com

Октябрьский районный суд Белгорода заключил под стражу задержанного в Белгородской области члена «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.

До этого ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Белгородской области россиянина, который по заданию РДК готовил теракты против российских военных. При себе у него было взрывное устройство. Сам подозреваемый признался, что собирался с помощью взрывчатки устроить теракт в Валуйках.

На предполагаемого диверсанта завели уголовное дело по факту подготовки к теракту и диверсии, незаконного хранения взрывчатки, а также участия в деятельности террористической организации. В итоге судья избрал подсудимому меру пресечения в виде ареста.

В марте 2024 года диверсанты из РДК совершили несколько попыток прорваться на территорию РФ. Сообщалось о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской и Курской области.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.

*  признан в РФ террористической организацией
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами