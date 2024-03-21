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Назначен врио командующего Северным флотом

Вице-адмирал Кабанцов назначен на пост врио командующего Северным флотом

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Дмитрий Дубов/РИА Новости

Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что Кабанцов впервые упоминается в новой должности в сообщении пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников.

В нем отмечается, что Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравил экипаж ракетного подводного крейсера «Император Александр III» с 118-й годовщиной подводного флота России.

До этого Северный флот возглавлял Герой России адмирал Александр Моисеев.19 марта стало известно, что адмирала Александра Моисеева представили на церемонии в Кронштадте как врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. На мероприятии вручали корабельные чаши экипажам подводных лодок ВМФ. О том, что в России сменился главком ВМФ, стало известно в марте. Моисеев сменил на посту главкома ВМФ Николая Евменова.

Ранее вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев.

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