В Минобороны анонсировали поставку в ЮВО современного вооружения

Южный военный округ (ЮВО) наращивает боевые, сюда поставляется современное вооружение. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии, передает ТАСС.

Глава военного ведомства отметил, что на юго-западном направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением спецоперации на Украине.

»<…> осуществляется поставка более 16 тысяч единиц современного вооружения и военной техники», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в регионе также завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

На заседании коллегии Шойгу анонсировал расширение боевых возможностей ВС России. Он раскрыл планы по формированию двух общевойсковых армий и 30 соединений.

До этого министр обороны России представил своего нового заместителя по материально-техническому обеспечению армии — генерал-лейтенанта Андрея Булыгу.

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