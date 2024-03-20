Дрон-камикадзе атаковал село Долгое в Белгородской области

Дрон-камикадзе, принадлежащий Вооруженным силам Украины, атаковал село Долгое в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, на месте происшествия произошла детонация. Пострадавших нет, поврежден один автомобиль.

Село Долгое расположено в Валуйском городском округе Белгородской области.

20 марта власти Белгородской области ограничили въезд в семь населенных пунктов. В их число вошли села Козинка, Глотово, Гора-Подол, Безымено, Новостроевка-первая и Новостроевка-вторая, а также город Грайворон.

В тот же день сообщалось, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе досрочно отправятся на каникулы.

18 и 19 марта в школах и колледжах Белгородской области отменяли занятия из-за обстрелов.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате ракет, летящих на Белгород.