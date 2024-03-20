Экс-премьер Британии потребовала от США предоставить Украине любую помощь

Соединенные Штаты, как крупнейший поставщик оружия и другой военной помощи Украине, должны разрешить Киеву использовать любую доступную тактику и вооружение против российской армии. Об этом в интервью изданию Kyiv Post заявила экс-премьер-министр Британии Лиз Трасс.

«Я хочу, чтобы США оказали Украине максимальную поддержку и позволили ей использовать всевозможное оружие и всевозможные тактики, в том числе самолеты, орудия дальнего действия», — заявила Трасс.

Она добавила, что недавно была в Соединенных Штатах, где принимала участие в конференции консервативных политиков. Трасс заверила украинских читателей, что никто в США не собирается оказывать поддержку России.

До этого представители Республиканской партии в конгрессе Соединенных Штатов всерьез задумались над предоставлением Украине части запрошенной военной помощи в виде кредита.

Авторы инициативы считают, что у Штатов есть возможность оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере $12 млрд.

Ранее стало известно, что на Украине рассчитывают получить боеприпасы от ЕС в апреле.