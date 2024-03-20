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Шойгу назвал число уничтоженных танков Abrams

Шойгу заявил, что с начала 2024 года уничтожено 9 танков Abrams и Leopard

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Global Look Press

С начала 2024 года российские военные уничтожили в общей сложности 9 танков Abrams и Leopard, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова передает ТАСС.

Выступая на заседании коллегии Минобороны РФ, Шойгу рассказал, что в этом году войска уничтожили 4 танка Abrams американского производства и 5 танков Leopard немецкого производства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Министр также отметил, что за отчетный период уничтожена и другая техника американского производства. Это 27 боевых машин пехоты Bradley, шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) Himars и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять ЗРК Patriot.

До этого об уничтожении четвертого танка Abrams в зоне специальной военной операции (СВО) сообщала пресс-служба Минобороны РФ. Российским разведчикам удалось добраться до подбитой техники и осмотреть ее, а также достать оттуда необходимые образцы.

Тем временем на Украине раскритиковали танки Abrams. Издание NV.ua написало, что этим боевым машинам сложно воевать на украинской территории. По словам журналистов, сложное обслуживание и ремонт — одна из ключевых проблем для украинской армии при использовании Abrams.

Ранее экс-разведчик США заявил, что танки Abrams использовались на Украине неправильно.

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