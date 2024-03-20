Сальдо заявил, что в Одессе и Николаеве идет подготовка к мобилизации студентов

В вузах Одессы и Николаева идет подготовка к мобилизации студентов и преподавателей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, в Одесской морской академии и Николаевском университете имени адмирала Макарова в интересах Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с февраля собирают информацию об абитуриентах, заочниках, а также получающих второе высшее образование студентах и преподавателях-почасовиках.

«При этом не скрывается, что данные собираются для мобилизации», — пишет Сальдо.

Губернатор высказал мнение, что власти Украины не считают благонадежными жителей юго-восточных регионов и «пытаются отправить их на смерть в первую очередь».

19 марта заместитель командира подразделения «Азов» (организация запрещена в России) Сергей Цисарук предложил ужесточить мобилизацию на Украине, используя вместо сотрудников военкоматов бойцов разведки подразделения.

16 марта сообщалось, что на Украине из-за мобилизации на селе не хватает мужчин.

Ранее стало известно, когда на Украине примут законопроект о мобилизации.