Вооруженные силы России взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российские подразделения продолжают «давить противника» на Авдеевском направлении.

При этом Кимаковский уточнил, что удары значительно усложнят логистику ВСУ на этом участке фронта.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до СВО жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранения жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль.

Ранее на Западе назвали страх Украины после потери Авдеевки.