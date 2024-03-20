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Средства ПВО уничтожили дроны ВСУ над Белгородской и Саратовской областями

МО РФ: силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Саратовской и Белгородской областями

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Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Белгородской и Саратовской областями. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Отмечается, что дроны пытались атаковать объекты на территории российских регионов. Один вражеский БПЛА был сбит над Белгородской областью, остальные четыре — над Саратовской.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что российские военные сбили украинский беспилотник над городом Энгельсом. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Кроме того, как сообщало Минобороны РФ, вечером 19 марта российские силы ПВО сбили над Курской областью переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, а также уничтожили одну ракету зенитно-ракетного комплекса Patriot над Белгородской областью.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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