Средства ПВО уничтожили дроны ВСУ над Белгородской и Саратовской областями

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Белгородской и Саратовской областями. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Отмечается, что дроны пытались атаковать объекты на территории российских регионов. Один вражеский БПЛА был сбит над Белгородской областью, остальные четыре — над Саратовской.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что российские военные сбили украинский беспилотник над городом Энгельсом. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Кроме того, как сообщало Минобороны РФ, вечером 19 марта российские силы ПВО сбили над Курской областью переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, а также уничтожили одну ракету зенитно-ракетного комплекса Patriot над Белгородской областью.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».