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В Пентагоне заявили об угрозе существованию Украины

Глава Пентагона Остин заявил, что «выживание Украины» находится под угрозой

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Leah Millis/Reuters

Выживание Украины находится под угрозой в связи с тем, что Соединенные Штаты задерживают выделение новых пакетов военной помощи для этой страны на фоне успешных действий российской армии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

Остин отметил, что для Украины проблема нехватки вооружений и боеприпасов является вопросом выживания, а для США, в свою очередь, вопросом безопасности и чести.

«Они не могут терять ни дня, и мы не можем терять ни дня. Поэтому я сегодня уезжаю отсюда, полный решимости обеспечить приток американской военной помощи и боеприпасов», — заявил Остин на на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам состоявшегося там очередного заседания группы по координации поставок оружия Украине.

Глава американского оборонного ведомства добавил, что российский президент Владимир Путин наблюдает за процессом выделения помощи, как и весь остальной мир.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине размером около €500 миллионов.

Ранее глава МИД Британии Кэмерон рассказал, к чему приведет победа РФ на Украине.

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