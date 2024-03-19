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Хуситы атаковали город в Израиле

Хуситы сообщили, что нанесли удар по израильскому городу Эйлат

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Khaled Abdullah/Reuters

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по израильскому городу Эйлат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

Как рассказал журналистам представитель хуситов Яхья Сариа, войска движения выпустили несколько крылатых ракет по израильским объектам в районе Эйлата, успешно поразив цели. Сам город Сариа обозначил как населенный пункт «на юге оккупированной Палестины».

На фоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские хуситы с начала октября 2023 года начали обстрелы коммерческих судов и военных кораблей в Красном море. Для этих целей используются дроны и ракеты.

17 марта член политбюро движения «Ансар Аллах» Али аль-Кахумхотят заявил о желании утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря и разрушить концепцию однополярного мира. Он уточнил, что если США и ЕС ослабеют, то уже не смогут поддерживать нынешнее мироустройство.

Ранее стало известно, что Норвегия втайне обсудила с йеменскими хуситами ситуацию в Красном море.

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