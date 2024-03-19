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Российские войска уничтожили солдат ВСУ у Козинки

МО РФ: ВС РФ уничтожили до 40 солдат ВСУ у границы Белгородской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска уничтожили до 40 украинских военных у села Козинка на границе с Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Помимо живой силы ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины ударить по Белгородской области. Над российским регионом перехватили девять снарядов, выпущенных из ракетной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что областные власти приняли решение вывезти детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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