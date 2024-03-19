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Уничтожение техники и живой силы украинской ДРГ попало на видео

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской ДРГ у Белгородской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в приграничном районе Белгородской области.

По данным ведомства, разведка группировки войск «Запад» узнала о концентрации украинских Вооруженных сил и ДРГ в лесу на границе с российским регионом.

Российские военные уничтожили живую силу и технику противника высокоточным упреждающим ударом.

Минобороны РФ сообщило, что 14 марта военнослужащие ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным ведомства, диверсанты прибыли к границе РФ на двух вертолетах Ми-8, а затем скрытно продвинулись на территорию России, но их обнаружили. ВС РФ использовали артиллерию и авиацию, чтобы ликвидировать противника.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

В Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине.

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