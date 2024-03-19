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В Белгородской области три человека получили тяжелые ранения в результате атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ подросток лишился руки

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Антон Вергун/РИА Новости

В результате воздушных ударов Вооруженных сил Украины по поселку Разумное в Белгородской области три человека получили серьезные ранения, у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация руки, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, подросток получил ранения в результате попадания осколков в частный дом, в котором он живет. Его мама получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и ног. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, пострадала женщина. В момент атаки ВСУ она была улице, у нее осколочные ранения рук и ног.

Гладков уточнил, что врачи детской областной клинической больницы и городской больницы №2 оказывают всем троим раненым всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в поселке повреждения получили 10 частных жилых домов, несколько квартир в многоэтажке, в зданиях школы и детского сада выбиты окна, также повреждено 13 машин, три из которых сгорели.

Министерство обороны РФ сообщало, что около 10:30 мск ВСУ атаковали Белгородскую область девятью снарядами, запущенными из RM-70 Vampire. Российские ПВО перехватили все объекты.

Ранее были названы потери ВСУ при попытке прорыва на территорию РФ.

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