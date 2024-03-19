Российские войска продвинулись по всей линии фронта в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России продвигаются почти по всей линии фронта в республике. Об этом он сказал в эфире «Соловьев Live».

«Ребята продвигаются практически везде, касаемо наших направлений», — сказал чиновник, уточнив, что продвижение есть и на сложных участках.

15 марта на оперативном совещании с Советом безопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач и подчеркнул, что Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей».

Спустя несколько дней Путин заявил, что РФ с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

В Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник Пушилина высказался о создании санитарной зоны на Украине.