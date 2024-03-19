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Российские военные пресекли еще одну атаку ВСУ по Белгородской области

Минобороны РФ: ПВО уничтожили 9 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

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Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины ударить по Белгородской области РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

На этот раз над российским регионом перехватили девять снарядов, выпущенных из ракетной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»). Украинские военные пытались ударить по расположенным в регионе объектам.

Также сообщалось, что экипажи танков Т-72Б3 группировки российских войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты ВС Украины в приграничном районе Белгородской области, недалеко от населенного пункта Нехотеевка.

17 марта Минобороны РФ информировало о новой пресеченной попытке диверсии ВС Украины в Белгородской области. Украинские военные пытались проникнуть на российскую территорию под селом Козинка, однако российские бойцы им помешали.

Ранее были названы потери ВСУ при попытке прорыва на территорию РФ.

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