Экипажи танков Т-72Б3 группировки российских войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты Вооруженных сил Украины в приграничном районе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. Столкновение произошло недалеко от населенного пункта Нехотеевка Белгородской области.

Также российский танкист по прозвищу «Горыныч» рассказал, что ему с товарищами удалось захватить натовский бронетранспортер М113 производства США, принадлежащий ВСУ, недалеко от Авдеевки (ДНР).

17 марта Минобороны РФ сообщило о новой пресеченной попытке диверсии ВС Украины в Белгородской области. Украинские военные пытались проникнуть на российскую территорию под селом Козинка, однако российские бойцы им помешали.

Ранее были названы потери ВСУ при попытке прорыва на территорию РФ.