Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские танки уничтожили украинские минометы у Белгородской области

Минобороны РФ: танки Т-72Б3 уничтожили минометы ВСУ у Белгородской области

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Экипажи танков Т-72Б3 группировки российских войск «Запад» уничтожили артиллерийские и минометные расчеты Вооруженных сил Украины в приграничном районе Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов. Столкновение произошло недалеко от населенного пункта Нехотеевка Белгородской области.

Также российский танкист по прозвищу «Горыныч» рассказал, что ему с товарищами удалось захватить натовский бронетранспортер М113 производства США, принадлежащий ВСУ, недалеко от Авдеевки (ДНР).

17 марта Минобороны РФ сообщило о новой пресеченной попытке диверсии ВС Украины в Белгородской области. Украинские военные пытались проникнуть на российскую территорию под селом Козинка, однако российские бойцы им помешали.

Ранее были названы потери ВСУ при попытке прорыва на территорию РФ.

Все новости на тему:
Атаки ДРГ на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами