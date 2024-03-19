Солдату ВСУ пришлось сдаться в плен российским бойцам из-за некачественного автомата

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен российским военным из-за отказавшего польского автомата Grot. Об этом сообщил еженедельник «Звезда».

Автор статьи отметил, что инцидент случился еще в мае 2023 года. Тогда оружие в руках украинского солдата перестало работать в самый разгар боя, поэтому он сложил оружие.

После этого о проблемах с данным автоматом рассказал российский боец с позывным «Режиссер». Он подготовил оружие к стрельбе, зарядил полный магазин из 30 патронов, нажал на спусковой крючок, но автомат сделал всего один выстрел и остановился.

Как пояснили в статье, Grot — это надежное оружие для полицейских, если его в основном держат в оружейной и лишь иногда используют во время дежурств. Однако для более интенсивного использования автомат не предназначен, заключил автор.

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