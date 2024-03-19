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Под Марьинкой в плен сдались почти два десятка украинских солдат

Под Марьинкой сдалась в плен группа из 18 военнослужащих ВСУ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Почти два десятка военнослужащих ВСУ сдались в плен российским подразделениям в районе села Георгиевка под Марьинкой (недалеко от Донецка). Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина сообщает ТАСС.

Гагин рассказал, что группа из 18 украинских военнослужащих, отправленных для ротации сослуживцев, сдалась в плен после того, как оказалась в ловушке. Группу солдат ВСУ засекли с воздуха, дали подойти, а затем обстреляли из артиллерии.

«Как и ожидалось, прикрыть с тыла их не смогли или не стали. Поддержки не было. Им не оставили шанса», — сказал Гагин.

Решение о сдаче в плен принял командир группы, вышедший на связь с российскими войсками с просьбой сберечь жизни оставшегося личного состава.

18 марта на Украине заявили о росте числа случаев дезертирства в ВСУ.

В тот же день командир ВС России рассказал об участившихся случаях сдачи в плен военнослужащих ВСУ старше 50 лет.

Ранее стало известно, что украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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