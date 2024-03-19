Сирия отразила воздушную атаку на Дамаск

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии сбили несколько израильских ракет, выпущенных в сторону Дамаска. Об этом сообщило государственное агентство Sana.

Уточняется, что атака была направлена на ряд военных объектов в сельской местности.

До этого корреспондент агентства РИА Новости сообщал о взрывах над столицей Сирии Дамаском.

В конце февраля сообщалось об отражении атаки в окрестностях Дамаска.

26 февраля террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

19 февраля по базе Соединенных Штатов на месторождении газа «Конико» на востоке Серии выпустили четыре ракеты.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.