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В Евросовете призвали ЕС выпустить облигации оборонного займа

Глава Евросовета Мишель: ЕС должен выпустить облигации оборонного займа

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Johanna Geron/Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен начать выпускать еврооблигации оборонного займа, чтобы обеспечить переход экономики союза на военные рельсы. Об этом пишет ТАСС.

С таким заявлением Мишель выступил в статье для брюссельского портала Euractiv перед саммитом ЕС, который будет проходить 21–22 марта.

«Эмиссия военных евробондов позволит получить деньги на закупку сырья или инвестиций в промышленность, что может стать мощным средством укрепления нашей инновационной технологической базы и промышленного потенциала», — заявил он.

По словам Мишеля, Евросоюз должен упростить ВПК доступ к государственному и частному финансированию.

До этого глава Евросовета усомнился в необходимости отдельного комиссара по обороне.

Мишель отметил, что в настоящее время в Европейской комиссии уже есть комиссар по промышленности и обороне. Речь идет о Тьерри Бретоне, который в числе иных вопросов отвечает за оборонную промышленность на внутреннем рынке.

Ранее Боррель заявил, что оборонная промышленность ЕС оказалась не готова к конфликту на Украине.

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