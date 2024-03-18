В Евросовете призвали ЕС выпустить облигации оборонного займа

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен начать выпускать еврооблигации оборонного займа, чтобы обеспечить переход экономики союза на военные рельсы. Об этом пишет ТАСС.

С таким заявлением Мишель выступил в статье для брюссельского портала Euractiv перед саммитом ЕС, который будет проходить 21–22 марта.

«Эмиссия военных евробондов позволит получить деньги на закупку сырья или инвестиций в промышленность, что может стать мощным средством укрепления нашей инновационной технологической базы и промышленного потенциала», — заявил он.

По словам Мишеля, Евросоюз должен упростить ВПК доступ к государственному и частному финансированию.

До этого глава Евросовета усомнился в необходимости отдельного комиссара по обороне.

Мишель отметил, что в настоящее время в Европейской комиссии уже есть комиссар по промышленности и обороне. Речь идет о Тьерри Бретоне, который в числе иных вопросов отвечает за оборонную промышленность на внутреннем рынке.

Ранее Боррель заявил, что оборонная промышленность ЕС оказалась не готова к конфликту на Украине.