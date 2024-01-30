ЕС признал неготовность своей оборонной промышленности к конфликту на Украине

Оборонная промышленность стран ЕС оказалась неготовой к конфликту между Украиной и Россией. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в колонке для Die Welt.

«Война на Украине показала, насколько эта индустрия была далека от готовности ответить на вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — написал Боррель, подчеркнув, что большая часть помощи Киеву поступала из имеющихся запасов оружия. По его словам, Для ЕС непросто восполнять запасы, мощность которых упала до мирного времени.

30 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова поддержать решение Евросоюза о выделении средств на помощь Украине, но только если сумму разобьют на несколько лет и будут утверждать каждый год.

В этот же день Reuters писал, что лидеры стран Евросоюза планируют объявить о намерении продолжить оказание военной поддержки Украине.

До этого глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сказал, что Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансовой помощи от Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделят Украине деньги на снаряды и военное оборудование.