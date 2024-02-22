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В Евросовете оценили идею о создании поста комиссара по обороне

Глава Евросовета усомнился в необходимости отдельного комиссара по обороне

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Johanna Geron/Reuters

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель посчитал излишним добавление в Европейскую комиссию нового комиссара, который сосредоточится исключительно на вопросах обороны. Своим мнением по этому вопросу он поделился в ходе интервью для газеты Corriere della Sera.

Мишель отметил, что в настоящее время в Европейской комиссии уже есть комиссар по промышленности и обороне. Речь идет о Тьерри Бретоне, который в числе иных вопросов отвечает за оборонную промышленность на внутреннем рынке.

«Более того, Лиссабонский договор в вопросе обороны предусматривает очень четкую роль верховного представителя [по иностранным делам и политике безопасности]. Если от кого-то поступит предложение изменить договор, то потребуется поддержка стран-членов», — пояснил глава Европейского совета.

Также он добавил, что региональное содружество нуждается в общей системе обороны. Она предназначена для отстаивания «общих ценностей интересов», уточнил Мишель.

15 февраля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность создания новой должности — комиссара по обороне. Предполагается, что он будет следить за экономическими аспектами оборонной политики стран — членов объединения.

Ранее послы ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций.

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