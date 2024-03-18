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На Украине заявили о росте числа случаев дезертирства в ВСУ

«Общественное»: на Украине растет число случаев дезертирства из-за мобилизации

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Reuters

На Украине зарегистрировано почти 4,7 тыс. случаев самовольного оставления военнослужащими ВСУ воинских частей. Этот показатель гораздо больше, чем в аналогичный период 2023 года, пишет украинское изданием «Общественное».

Как сообщает издание, согласно отчетам офиса генерального прокурора Украины, в 2022 году было зарегистрировано 6 тыс. дел о дезертирстве, а в следующем году — 16 тыс. При этом за первые два месяца текущего года прокуроры уже открыли 4,69 тыс. таких дел.

«Общественное» также приводит слова военного эксперта, который полагает, что участившиеся случаи самовольного оставления воинских частей «в последнее время связаны, в частности, с увеличением процента принудительно мобилизованных».

Ранее в плен российской армии попал украинский солдат, которого повторно мобилизовали после дезертирства из ВСУ.

До этого сообщалось, что контрразведка Украины завербовала дезертира из украинской армии, однако тот сдался Вооруженным силам России во время попытки повредить их ЗРК «Бук» в Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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